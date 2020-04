Calcio, il protocollo sanitario per la ripartenza: test sul “gruppo squadra”, poi il ritiro. Serie A in campo a giugno? (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo ha naturalmente fermato anche l’universo calcistico ma la stagione non è ancora stata dichiarata conclusa in Italia e c’è la speranza di poter ripartire a giugno, in modo da disputare le ultime giornate previste. In questo modo si assegnerebbe lo scudetto, si definirebbero promozioni e retrocessioni, si avrebbe un chiaro quadro delle ammesse alle Coppe Europee e, soprattutto, si avrebbe un ritorno economico importante scongiurando così ulteriori perdite. L’obiettivo di diverse squadre è quello di tornare ad allenarsi il prossimo 4 maggio, ovvero quando terminerà il lockdown previsto in tutta Italia. Nella riunione di stamattina della FederCalcio si è parlato del protocollo sanitario da seguire per poter tornare gradualmente in campo. I membri della commissione medica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo ha naturalmente fermato anche l’universo calcistico ma la stagione non è ancora stata dichiarata conclusa in Italia e c’è la speranza di poter ripartire a giugno, in modo da disputare le ultime giornate previste. In questo modo si assegnerebbe lo scudetto, si definirebbero promozioni e retrocessioni, si avrebbe un chiaro quadro delle ammesse alle Coppe Europee e, soprattutto, si avrebbe un ritorno economico importante scongiurando così ulteriori perdite. L’obiettivo di diverse squadre è quello di tornare ad allenarsi il prossimo 4 maggio, ovvero quando terminerà il lockdown previsto in tutta Italia. Nella riunione di stamattina della Federsi è parlato delda seguire per poter tornare gradualmente in campo. I membri della commissione medica ...

SkySport : Serie A, 4 punti per ripartire: il protocollo della Figc sarà così - OA_Sport : Calcio, il protocollo sanitario per la ripartenza: test sul “gruppo squadra”, poi il ritiro. Serie A in campo a giu… - Fantacalcio : FIGC, annunciato il protocollo per la ripresa: il comunicato - Nice_MBelle : RT @repubblica: Figc, il protocollo medico: due tamponi e test sierologici prima di ricominciare - sportli26181512 : Figc, ecco il protocollo per la ripartenza: dai tamponi ai test molecolari, tutte le indicazioni: Per il presidente… -