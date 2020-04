Bonus luce, acqua e gas: due mesi in più per il rinnovo (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’obbligo di quarantena a causa dell’emergenza Covid-19 avrebbe reso molto complicato per le famiglie italiane presentare la domanda di Bonus sociale nei limiti di tempo stabiliti. Per questo l’Arera, l’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente, ha deciso di concedere un margine più ampio agli attuali beneficiari per la richiesta di proroga: come spiegato in un articolo di Immobiliare.it, il termine per rinnovare gli sconti sulla bolletta di acqua, luce e gas è stato posticipato al 30 giugno. L’unica condizione è che le precedenti agevolazioni scadessero tra il 1° marzo e il 30 aprile. Non solo: data l’eccezionalità della situazione, gli sconti avranno valore retroattivo. Bonus sociale: che cos’è e chi ne ha diritto Si tratta di uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e concretizzato ... Leggi su ilfattoquotidiano Bollette : tutti i bonus e le proroghe per acqua - luce e gas

