Bimbo di 8 anni ricoverato in coma etilico al Giovanni XXIII di Bari | ha bevuto alcol

Un Bimbo di 8 anni di Monopoli è stato ricoverato d'urgenza all'ospedaletto dei bambini "Giovanni XXIII" di Bari dopo che inavvertitamente aveva bevuto dell'alcol puro scambiandolo per acqua. Il piccolo ha iniziato a sentirsi subito male ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedaletto dei bambini di Bari. Il Bimbo è arrivato al plesso ospedaliero di Bari in coma etilico. Il pronto intervento dei medici dell'ospedaletto di Bari ha permesso al piccolo di stare meglio. Il Bimbo è ora ricoverato per le necessarie cure.

