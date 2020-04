Alessia Marcuzzi festeggia Pasqua con i genitori | Selvaggia Lucarelli “non approvo”

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 aprile 2020)e il pranzo di: la foto su Instagram accende una polemica e interviene ancheha violato le norme per la quarantenando lacon i, come ha spiegato lei stessa tra i commenti ad una foto su Instagram. I follower la criticano e chiamano in causache risponde stigmatizzando il comportamento della conduttrice con un Laconico "Non approvo". Per la maggioranza degli italiani è stata unadifficile da dimenticare, passata lontana dalla famiglia e dagli affetti più cari a causa delle restrizioni decise dal Governo per evitare la diffusione del Covid-19. Molti VIP hanno pubblicato sui social le foto delle loro tavole apparecchiate per la festa, tra ...