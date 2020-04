Alan Kurdi a Fanpage it | “Non possiamo resistere a lungo” A bordo anche 2 donne e 38

(Di mercoledì 15 aprile 2020) I volontari dell'ong Sea-Eye, contattati da.it, hanno lanciato un appello: "Siamo grati al governo italiano. Attendiamo nuovi sviluppi, e speriamo arrivino in fretta. I migranti anon possono sostenere a lungo questa situazione, abbiamo bisogno di assistenza". La nave si è spostata al largo di Termini Imerese, per via del peggioramento delle condizioni meteo.

LegaSalvini : ++ NEL FRATTEMPO LA NAVE ONG TEDESCA ALAN KURDI STA ATTENDENDO AL LARGO DI TERMINI IMERESE (PALERMO) CON 150 IMMIGR… - repubblica : Alan Kurdi, parla l'italiana a bordo: 'Capiamo il rischio Covid, ma la vita dei migranti vale di più' [aggiornament… - Agenzia_Ansa : #Migranti: naufragio tra Malta e Tripoli. La denuncia di Sea Watch: 'Lasciati morire da soli a #Pasqua' #ANSA - TrueNeldot : RT @salvatore1953: La Germania ha giurisdizione sul territorio italiano, se guardate ai fatti della Alan Kurdi, recenti, vi rendete conto c… - Tribonacci1 : RT @LegaSalvini: ++ NEL FRATTEMPO LA NAVE ONG TEDESCA ALAN KURDI STA ATTENDENDO AL LARGO DI TERMINI IMERESE (PALERMO) CON 150 IMMIGRATI A B… -

Ultime Notizie dalla rete : Alan Kurdi

Giornale di Sicilia

La nave Alan Kurdi, che si trova da nove giorni in mare con 149 migranti a bordo, è al largo di Termini Imerese, vicino Palermo. A bordo del natante ci sono 38 minori e due donne. I naufraghi ...PALERMO - La nave Alan Kurdi, da nove giorni in mare con 149 migranti, è al largo di Termini Imerese, nel Palermitano. L’autorità portuale di Palermo ha escluso che sia in programma il suo ingresso in ...