ABI: da banche impegno straordinario. Serve certezza su strumenti e modalità operative (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – “Le banche stanno facendo tutto quanto è possibile e talvolta l’impossibile per essere vicine alle famiglie, alle imprese, a tutte le persone e categorie sociali così duramente colpite dall’emergenza”. E’ quanto si legge nel comunicato stampa a margine della riunione che si è svolta oggi in videoconferenza del Comitato Esecutivo dell’ABI che ha espresso “grande apprezzamento per il costante e solerte impegno di tutte le colleghe e i colleghi bancari che, senza sosta, in tutta Italia, con spirito di servizio e forte senso di responsabilità, stanno lavorando in questa fase di emergenza che vede assommarsi agli oneri ordinari della prestazione dei servizi bancari, l’enorme mole di attività straordinaria per l’attuazione delle misure deliberate dal Governo quali le moratorie per le ... Leggi su quifinanza Coronavirus - ABI : oltre 90% banche aderisce a convenzione anticipo Cigs

