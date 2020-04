Virus, Saviano attacca la Lega per i morti in Lombardia. Salvini lo stronca: «Non dire caz…te» (Di martedì 14 aprile 2020) Di tutto si potrà accusare Roberto Saviano tranne di non conoscere le regole dell’autopromozione. Nessuno meglio di lui è propagandista di se stesso. Un commesso viaggiatore con se stesso chiuso nella valigetta. Contenitore e contenuto. Eppure, in tempi di epidemia, con l’informazione occupata da mascherine, respiratori, ordinanze e insulti governativi a reti unificate anche uno così rischia di girare a vuoto. Un vero caos, nel quale è difficile infilare la testa fosse solo per dire “hei! Ci sono anch’io”. Ha provato nei giorni scorsi, Saviano, a marcare il territorio con un’articolessa su mafia & affini, ma la sortita non ha rilasciato i consueti effetti speciali. Un buon propagandista di se stesso, tuttavia, non molla mai. Pensa e ripensa, la lampadina si è accesa: la Lombardia. Già, la ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - il sindaco di Saviano è stato intubato : la comunità si stringe con Sommese

Coronavirus - primo sindaco contagiato in Campania : è Carmine Sommese del Comune di Saviano

Coronavirus - a Saviano positivo il sindaco medico : Ne usciremo vincitori ma restate a casa (Di martedì 14 aprile 2020) Di tutto si potrà accusare Robertotranne di non conoscere le regole dell’autopromozione. Nessuno meglio di lui è propagandista di se stesso. Un commesso viaggiatore con se stesso chiuso nella valigetta. Contenitore e contenuto. Eppure, in tempi di epidemia, con l’informazione occupata da mascherine, respiratori, ordinanze e insulti governativi a reti unificate anche uno così rischia di girare a vuoto. Un vero caos, nel quale è difficile infilare la testa fosse solo per“hei! Ci sono anch’io”. Ha provato nei giorni scorsi,, a marcare il territorio con un’articolessa su mafia & affini, ma la sortita non ha rilasciato i consueti effetti speciali. Un buon propagandista di se stesso, tuttavia, non molla mai. Pensa e ripensa, la lampadina si è accesa: la. Già, la ...

LegaSalvini : PER SAVIANO È SEMPRE #COLPADISALVINI, MA SI VERGOGNI! Sulle vittime di questo maledetto virus non si scherza. - SecolodItalia1 : Virus, Saviano attacca la Lega per i morti in Lombardia. Salvini lo stronca: «Non dire caz…te»… - Ernesto29296958 : RT @Noiconsalvini: PER SAVIANO È SEMPRE #COLPADISALVINI, MA SI VERGOGNI! Sulle vittime di questo maledetto virus non si scherza. https://t… - Maria86523546 : @matteosalvinimi Saviano chiudi quella boccaccia bugiarda e velenosa. Matteo Salvini e' stato il primo ad insistere… - io_eccelsa : @matteosalvinimi Ma a Saviano il virus ha colpito il cervello? -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Saviano Saviano l'anti-italiano virale: "Strage colpa della Lombardia" ilGiornale.it Salvini risponde a Saviano: ‘Quello che succede in Lombardia è colpa mia? Risparmiati ‘ste cazz…’

Emergenza coronavirus in Lombardia, scontro a distanza tra Saviano e Salvini. Il leader della Lega contro lo scrittore: “Risparmiati ‘ste cazz…”. Si riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Roberto ...

Matteo Salvini contro Roberto Saviano per l'articolo su Le Monde: "Risparmiati queste cazz*** sulla Lombardia"

Prosegue la bagarre sulla mancata chiusura di alcune zone rosse lombarde. Questa volta a scontrarsi sono Matteo Salvini e Roberto Saviano. L'autore di Gomorra ha infatti scritto uno sfogo su Le Monde, ...

Emergenza coronavirus in Lombardia, scontro a distanza tra Saviano e Salvini. Il leader della Lega contro lo scrittore: “Risparmiati ‘ste cazz…”. Si riaccende lo scontro tra Matteo Salvini e Roberto ...Prosegue la bagarre sulla mancata chiusura di alcune zone rosse lombarde. Questa volta a scontrarsi sono Matteo Salvini e Roberto Saviano. L'autore di Gomorra ha infatti scritto uno sfogo su Le Monde, ...