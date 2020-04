Under al Napoli? Calciomercato | affare complicato | ma si scalda l' asse con la Roma

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, nel mirino Karsdorp e Under, nell'affare con la Roma può rientrare Hysaj - Notiziedi_it : Napoli-Roma, asse caldissimo: Under e altri due calciatori potrebbero cambiare maglia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, nel mirino Karsdorp e Under, nell'affare con la Roma può rientrare Hysaj - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MERCATO - Napoli, nel mirino Karsdorp e Under, nell'affare con la Roma può rientrare Hysaj - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Napoli, nel mirino Karsdorp e Under, nell'affare con la Roma può rientrare Hysaj -

Under Napoli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Under Napoli