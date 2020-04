Tornado devastanti negli USA, decine di morti: scene apocalittiche da 6 Stati, case completamente rase al suolo [FOTO] (Di martedì 14 aprile 2020) L’ondata di maltempo provocata da una forte discesa d’aria fredda sugli Stati Uniti d’America ha innescato negli ultimi giorni numerosi Tornado distruttivi nel Sud del Paese, provocando decine di morti (32 quelli accertati) nonostante i fenomeni più estremi non abbiano colpito alcuna città. Oltre ai Tornado, si sono verificati anche forti temporali che hanno determinato frane e inondazioni. Quasi un milione di persone è rimasto senza corrente elettrica. Lo Stato più colpito è stato il Mississippi, con 11 morti. Vittime anche nella Carolina del Sud (9 morti), in Georgia (7), nel Tennessee (3), in Arkansas e Carolina del Nord, ciascuno con una vittima. In tutto, un milione di residenti ha perso la propria casa. Foto e video dai luoghi del disastro documentano scene apocalittiche di persone in cerca di un riparo, mentre ... Leggi su meteoweb.eu Ondata di gelo polare nel Sud degli USA - tornado devastanti : almeno 6 morti nel Mississippi [FOTO]

