Simone Cantaridi | morto in un incidente autore di una strage familiare

(Di martedì 14 aprile 2020) Lui erae di lui si parlò a fine anni ’90 per un orrendo delitto consumato in famiglia con tre vittime. Ora èin questo modo. Èa seguito di unstradale. Il suo nome fu tristemente alla ribalta a fine anni ’90 per un triplice assassinio avvenuto … L'articoloin undi unaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MMoscadelli : RT @iltirreno: ?? #Piombino, nell’aprile 1999 sterminò la famiglia a coltellate e fece saltare la palazzina. Quel triplice delitto fu tra i… - dorina08076812 : RT @iltirreno: ?? #Piombino, nell’aprile 1999 sterminò la famiglia a coltellate e fece saltare la palazzina. Quel triplice delitto fu tra i… - interrisnews : Tragica casualità o #suicidio? Lo chiariranno le indagini ?? - Today_it : Nel '99 sterminò la famiglia: si schianta in auto e muore Simone Cantaridi - klivio68 : #coronavirus..Morto in un incidente Simone Cantaridi, 21 anni fa sterminò la famiglia a Piombino: sta merda è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Cantaridi

Il Messaggero

Lui era Simone Cantaridi e di lui si parlò a fine anni ’90 per un orrendo delitto consumato in famiglia con tre vittime. Ora è morto in questo modo. Morto in un incidente Simone Cantaridi che commise ...Una fatalità avvenuta alla vigilia dell'anniversario della strage in famiglia di cui era stato protagonista 21 anni fa. Simone Cantaridi, 46 anni, ieri non era ubriaco, non aveva fatto uso di sostanze ...