Science | “Quarantena e distanziamento sociale a singhiozzo fino al 2022”

(Di martedì 14 aprile 2020) Secondo le previsioni di uno studio dellʼUniversità di Harvard, i contagi rischiano di riprendere non appena saranno allentate le restrizioni. Uno dei scenari analizzati mostra che una ripresa intermittente del virus potrebbe verificarsial 2025. Inoltre per i ricercatori sono necessari sin da subito test sierologici per determinare estensione e durata dell’immunità.