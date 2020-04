Salvini: “Il Mes? Sarebbe come andare dallo strozzino” (video) (Di martedì 14 aprile 2020) “Il governo assicura che non accetterà di ricorrere al Mes? “Meglio tardi che mai”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: “Speriamo che le nostre denunce e segnalazioni servano perché il Mes concede prestiti a tasso da di usura, come quando si va dallo strozzino”. Da stamane il leader della Lega in tv risponde alle polemiche e rilancia le proposte del centrodestra. “Uno vede il presidente del Consiglio in televisione, in un momento così drammatico, pensa che ti parli delle mascherine, dei tamponi, della cassa integrazione… E invece no, questo signore va in televisione più di una volta a polemizzare contro Salvini che dice le bugie…”. – Bugie non ci sono. “Nel 2012, quando il Parlamento italiano approvò il Mes, a luglio, c’era il governo Monti e la Lega ... Leggi su secoloditalia Salvini “Il Mes? Come andare dallo strozzino”

