Raimondo Vianello | la programmazione speciale di Mediaset Extra e Cine34 per il decimo

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 14 aprile 2020) Sandra Mondaini eIl 15 aprile 2010 ci lasciava. A dieci anni dalla scomparsa,dedicano la loro interaall’attore, conduttore televisivo e sceneggiatore italiano, noto anche per le tante collaborazioni in coppia con Sandra Mondaini, la donna con cui è stato sposato per quasi cinquant’anni. Domani, i due canali del Biscione, nel giorno delanniversario della sua morte, renderanno quindi omaggio a, stravolgendo il loro palinsesto con i film, le serie tv e la trasmissioni di cui l’uomo è stato protagonista. LadiPer quanto riguarda, lapartirà dalle 8.00 con la messa in onda di Zig Zag, il quiz condotto datra il 1983 e il 1986. Subito dopo – alle 10.00 circa – ci ...