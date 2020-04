"Ora il M5S capisce l'errore di Gualtieri?": tre ex premier più Bersani, Borghi vede il poker a favore del Mes (Di martedì 14 aprile 2020) Un poker a sostegno del Mes. Così Claudio Borghi riassume il consenso all'utilizzo del meccanismo europeo di stabilità arrivato da Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Pier Luigi Bersani. Pareri politici pesanti, che giungono da tre ex premier e un ex segretario di partito. Prima il leader di Italia Viva aveva dichiarato che il Mes senza condizionalità va usato “di corsa”, poi Bersani a DiMartedì ha suggerito di pensarci bene prima di lasciare sul tavolo 36 miliardi. “Anche lui dice di usare il Mes, quindi abbiamo il poker: Prodi, Berlusconi, Renzi e Bersani”, ha commentato Claudio Borghi, che poi ha aggiunto: “Adesso voi del M5S capite perché mi scaldavo quando Gualtieri ha lasciato che si inserisse il Mes nell'accordo?”. Leggi su liberoquotidiano Coia : ok mozione M5S - ora bando Ama su differenziata Und

