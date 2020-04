Odino Faccia | candidato al Nobel per la Pace

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 14 aprile 2020) Il cantautore argentino scrive brani musicali con parole di Papi e premiL’AQUILA – Un mese e mezzo fa – in tempo di pandemia da coronavirus sembra passato un secolo – era a Bari, negli stessi giorni in cui Papa Francesco visitava la città per l’incontro di riflessione “Mediterraneo frontiera di”, tenutosi domenica 23 febbraio., cantautore argentino di origini aquilane, era arrivato nel capoluogo pugliese per un’intensa settimana di iniziative, egli da pocoal Premioper lada 8 premie da una ventina di organizzazioni internazionali, tra le quali Onu, Unicef e Medici senza Frontiere.è presidente di Red Voz por la Paz, fondazione affiliata all’Onu che promuove nel mondo il tema dellain vari campi, quali cultura, politica, religioni, imprese, media e ...