Mes – Renzi: “Senza condizioni, io prenderei quei 37 mld”. Salvini: “Un prestito ad usura” (Di martedì 14 aprile 2020) Intorno alla questione del Mes non si placano le polemiche. Mentre il Consiglio europeo ha fissato il prossimo incontro per fine aprile (tanto che fretta c’è!!!), da noi si riesce a discutere addirittura pur avendo la stessa visione rispetto a questa possibilità. Basta infatti pensare a Conte, Meloni e Salvini: maggioranza ed opposizione ugualmente convinti che il Mes, è soltanto ‘una trappola’. “Io quei 37 mld senza condizionalità li prenderei” Tuttavia è invece molto interessante quanto sostenuto ieri da Matteo Renzi rispetto al Mes. Intervenendo da Porro, su Rete4, il leader di Italia viva ha infatti affermato: “Il presidente del Consiglio che combatte per gli eurobond fa una battaglia sacrosanta e giusta e noi siamo con lui ma, perché dobbiamo essere contro il Mes quando è senza ... Leggi su italiasera Mes - Conte sbugiardato anche da Renzi : «Attacca Meloni e Salvini - ma la pensa come loro» (video)

Renzi - ‘Bene la lotta per gli eurobond - ma i soldi del Mes li avrei presi…’

Renzi : prendiamoci subito i miliardi del Mes altrimenti li perdiamo (Di martedì 14 aprile 2020) Intorno alla questione del Mes non si placano le polemiche. Mentre il Consiglio europeo ha fissato il prossimo incontro per fine aprile (tanto che fretta c’è!!!), da noi si riesce a discutere addirittura pur avendo la stessa visione rispetto a questa possibilità. Basta infatti pensare a Conte, Meloni e: maggioranza ed opposizione ugualmente convinti che il Mes, è soltanto ‘una trappola’. “Io37 mld senza condizionalità li” Tuttavia è invece molto interessante quanto sostenuto ieri da Matteorispetto al Mes. Intervenendo da Porro, su Rete4, il leader di Italia viva ha infatti affermato: “Il presidente del Consiglio che combatte per gli eurobond fa una battaglia sacrosanta e giusta e noi siamo con lui ma, perché dobbiamo essere contro il Mes quando è senza ...

italiaserait : Mes – Renzi: “Senza condizioni, io prenderei quei 37 mld”. Salvini: “Un prestito ad usura” - mgmariella : RT @ImolaOggi: Renzi: 'non capisco il no al Mes' (non capisce perché l'Italia non deve finire in mano agli usurari... non capisce) https:/… - neri_serneri : @janavel7 Se ci pensi attentamente #Conte è uno #Zingaretti .2: vestito con più stile professionista rassicurante m… - luciaalu1970 : RT @ImolaOggi: Renzi: 'non capisco il no al Mes' (non capisce perché l'Italia non deve finire in mano agli usurari... non capisce) https:/… - albealias : RT @ImolaOggi: Renzi: 'non capisco il no al Mes' (non capisce perché l'Italia non deve finire in mano agli usurari... non capisce) https:/… -