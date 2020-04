Lazio | i nuovi contagi sono 143 | ben 64 solo ai Castelli Romani

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) Neldi oggi, 14 aprile,143, in leggera crescita rispetto ai giorni scorsi. Nella Asl Roma 6, quella deisi registrano 64 casi, che in larga maggioranza arrivano dalla casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa che, si legge sul sito, ospita "95 posti letto in Lungodegenza Medica".