Il Covid-19 mette a rischio la sopravvivenza del Donbass

Leggi su it.insideover

(Di martedì 14 aprile 2020) La pandemia di-19 ha colpito l’Ucraina, dove sono stati registrati oltre tremila casi della malattia. Il morbo si è diffuso in tutto il territorio ed ha attecchito anche in quelle aree delsotto il controllo dei separatisti che, dal 2014, combattono contro l’esercito di Kiev. Qui la situazione complessa: i disinfettanti, come segnalato dal Kyiv Post, sono perlopiù assenti ed una buona parte dei residenti, già provati dal conflitto, sottostima la minaccia del coronavirus e non indossa guanti e mascherine. La popolazione di queste regioni ha un’alta prevalenza di anziani che, spesso, non rispettano i provvedimenti di isolamento in casa emanati nei loro confronti. Le scuole sono chiuse, nella repubblica separatista di Donetsk i bar e i ristoranti non sono operativi dopo le 6 di sera mentre in quella di Luhansk questa restrizione è ...