Il City pronto a pagare la clausola rescissoria di Lautaro Martinez?

Leggi su newsmondo

(Di martedì 14 aprile 2020) Calciomercato Inter, anche il Manchestersu. Pronti 111 milioni perla? Anche il Manchestersu. Il calcio è fermo il calciomercato no, e arriva dall’Inghilterra – dal The Sun per l’esattezza – la notizia secondo cui ilsarebbea mettere sul piatto 111 milioni per, pagando quindi la. Calciomercato, anche il ManchestersuIlsi inserisce così nella lista delle pretendenti di, superando le concorrenti se fosse confermata la notizia secondo gli inglesi sarebbero intenzionati ala. Mg Milano 01/12/2019 – campionato di calcio serie A / Inter-Spal / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto:-Antonio CandrevaIl Barcellona in ...