I migliori album dei Beatles da acquistare assolutamente

(Di martedì 14 aprile 2020) Isono la pop band più famosa di tutti tempi, con quasi 180 milioni di dischi venduti e un impatto unico nella storia della musica. I Fab Four John Lennon, Ringo Starr, George Harrison e Paul McCartney sono stati il primo gruppo a ottenere un successo planetario, sconvolgendo per sempre il mondo e rimanendo ancora oggi un’icona assoluta. Ripercorriamo la loro carriera dal 1964 ad oggi, scoprendo glideiche bisognaavere. Please Please Me La storia della pop band britannica comincia nel 1963 con il primodei, Please Please Me. Il disco viene prodotto da George Martin e registrato con l’etichetta Parlophone, presentando al grande pubblico i Fab Four e rimanendo per oltre 30 settimane in cima alle classifiche inglesi. Tanti i brani famosissimi ancora oggi, tra cui Love Me Do, Please Please Me, Misery e ...