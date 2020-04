Federica Pellegrini: «Dispiace sentir parlare solo di calcio, ci sono altri sport» (Di martedì 14 aprile 2020) La nuotatrice Federica Pellegrini manda un duro messaggio al mondo dello sport: «Dispiace sentir parlare solo di calcio» Federica Pellegrini manda un duro messaggio al mondo dello sport ai microfoni di Radio 24. Le parole della nuotatrice. «Noi professionisti stiamo perdendo tanto lavoro, un anno non è così tanto, si perde parecchio. È logico che in un pensiero di riapertura generale, lo sport deve essere considerato come un grande lavoro che serve alla nazione. Mi spiace sentir parlare solo di calcio in questi giorni, esistono anche tutti gli altri sport». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 Successo per l’asta di Federica Pellegrini Per il Papa Giovanni 66 mila euro

Successo per l’asta di Federica Pellegrini : raccolti 66mila euro da donare all’Ospedale di Bergamo

