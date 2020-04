Doppi turni, lezioni miste e stipendi più alti per i prof: le ipotesi del Miur per far ripartire la scuola (Di martedì 14 aprile 2020) Servono almeno tre miliardi per far ripartire in sicurezza la scuola. Garantendo le distanze sociali tra gli studenti, i 900 mila insegnanti e i 200 mila amministrativi impegnati. Al ministero dell’Istruzione si studia un piano straordinario per la riapertura delle scuole a settembre. Sul tavolo Doppi turni di lezioni, al mattino e al pomeriggio, per garantire il distanziamento sociale e, lì dove non si può, lezioni miste in aula e a casa. Per non fare lavorare il Doppio delle 18 ore settimanali gli insegnanti, Lucio Ficara, docente di Matematica e Fisica in un liceo di Reggio Calabria, propone di “ridurre la lezione a 40 minuti, come accade in molti Paesi europei, elevando il monte ore di ogni prof al massimo possibile per legge, 24 ore settimanal”. Carmela Palumbo, storica capo dipartimento del vecchio Miur, immagina realizzabile una dinamica mista, da ... Leggi su tpi (Di martedì 14 aprile 2020) Servono almeno tre miliardi per far ripartire in sicurezza la scuola. Garantendo le distanze sociali tra gli studenti, i 900 mila insegnanti e i 200 mila amministrativi impegnati. Al ministero dell’Istruzione si studia un piano straordinario per la riapertura delle scuole a settembre. Sul tavolodi, al mattino e al pomeriggio, per garantire il distanziamento sociale e, lì dove non si può,in aula e a casa. Per non fare lavorare ilo delle 18 ore settimanali gli insegnanti, Lucio Ficara, docente di Matematica e Fisica in un liceo di Reggio Calabria, propone di “ridurre la lezione a 40 minuti, come accade in molti Paesi europei, elevando il monte ore di ognial massimo possibile per legge, 24 ore settimanal”. Carmela Palumbo, storica capo dipartimento del vecchio, immagina realizzabile una dinamica mista, da ...

E allora propongo che vengano a scuola, a turno alternato, 7-8-9 studenti (dividendo per 3 il numero totale della classe) e gli altri scolari restino a casa in contatto con i loro coetanei, ricevendo ...

8.30 - Niente ritorno in aula quest'anno. Prende piede l'ipotesi di chiudere con l'anno scolastico in corso e guardare a settembre. Servono tre miliardi: doppi turni, lezioni al sabato e più soldi ai ...

