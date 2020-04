Coronavirus, la deputata ex M5s Sara Cunial multata a Pasquetta sulla via del Mare a Ostia: era in giro senza valido motivo (Di martedì 14 aprile 2020) Tra i sanzionati del weekend di Pasqua perché in circolazione senza un valido motivo c’è anche la deputata ex M5s Sara Cunial. La parlamentare è stata multata la mattina del giorno di Pasquetta: è stata fermata dalla polizia locale durante un’operazione di controllo rafforzata per accertare le violazioni delle norme anti-contagio da Coronavirus. Secondo quanto si è appreso, la deputata, è stata fermata dai vigili mentre era in auto sulla via del Mare, nei pressi di Ostia e si è giustificata dicendo di essere in zona per lavoro, qualificandosi come parlamentare. Una spiegazione che non è stata ritenuta valida dagli agenti per giustificare lo spostamento nel giorno di Pasquetta. Cunial è stata espulsa dal Movimento 5 stelle ad aprile 2019: a pesare sulla decisione anche il fatto di aver organizzato un convegno ... Leggi su ilfattoquotidiano La lucidissima nota della deputata ex M5S Sara Cunial su Coronavirus - vaccini che infettano e 5G

