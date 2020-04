Coronavirus: in Giappone i 50enni rappresentano il 70 per cento dei contagi (Di martedì 14 aprile 2020) Il Ministero della Salute Giapponese, ha reso pubblici i dati che riguardano i contagiati da Covid-19, suddivisi per fasce di età. Dal report sono stati esclusi i 700 passeggeri della Diamond Princess. Il Ministero della salute Giapponese ha pubblicato dei dati che riguardano la statistiche sui contagiati da Coronavirus presenti nel paese. Da quello che … L'articolo Coronavirus: in Giappone i 50enni rappresentano il 70 per cento dei contagi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek SCENARIO CORONAVIRUS/ Dove collocare l’Italia? A Conte piace molto l’ipotesi Giappone

