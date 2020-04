LauraGaravini : #Lannutti, già famoso per recenti fake news sui #SavidiSion, torna a dare sfoggio del suo pensiero, nel peggiore de… - fattoquotidiano : Coronavirus, La Russa accusa un senatore M5s: “Lei è un untore, quella mascherina non va bene”. Bagarre in Aula, in… - SkyTG24 : #COVID19italia 'Chi è senza mascherina non è un eroe. Rappresenta un pericolo per tutti gli altri che invece la por… - sergimagugliani : RT @Today_it: Coronavirus, il senatore M5s contro la Germania dei 'nipotini di Hitler'. E' bufera - AntonioDonatoPa : RT @LauraGaravini: #Lannutti, già famoso per recenti fake news sui #SavidiSion, torna a dare sfoggio del suo pensiero, nel peggiore dei mod… -

Coronavirus senatore Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus senatore