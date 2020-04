Colchicina, via libera Aifa per sperimentazione/ Gerli: “Ecco come agisce” (Di martedì 14 aprile 2020) Colchicina, ecco il via libera dell'Aifa per la sperimentazione: ecco perchè questo farmaco, usato per trattare gli attacchi acuti gottosi e pseudogottosi. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 14 aprile 2020), ecco il viadell'per la: ecco perchè questo farmaco, usato per trattare gli attacchi acuti gottosi e pseudogottosi.

ServiziAlLavoro : Coronavirus, via alla sperimentazione del farmaco dell'Università di Perugia ... Università di Perugia che ieri ha… - ServiziAlLavoro : Via libera dell'Aifa per il protocollo d'impiego per la colchicina L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha espress… - ServiziAlLavoro : Coronavirus, l'Aifa dà il via libera a un nuovo protocollo terapautico messo a punto dall'Università ... C'è l'ok d… -