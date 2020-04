Valerio Pino, ex ballerino di Amici, rivelazione choc “Sono andato a letto con un onorevole…” (Di lunedì 13 aprile 2020) rivelazione choc di Valerio Pino, il ballerino ha confessato di essere stato con un onorevole del Partito Democratico due anni fa Torna a far parlare di sé Valerio Pino, ballerino di Amici amatissimo dai fan. Pino è salito alla ribalta delle cronache per certe confessioni che in passato hanno scatenato polemiche e critiche, ma anche adesso si tratta di qualcosa che scotta. Le sue confessioni choc su quello che accadeva all’interno della scuola di ”Amici di Maria De Filippi” hanno fatto tremare. Il ballerino non ha mai nascosto la sua inclinazione omosessuale, tuttavia quando ha rivelato di aver fatto sesso nei camerini della scuola era stato cacciato. Egli stesso ha ammesso di essersi comportato male, e quindi ha anche ritenuto giusto che la trasmissione avesse deciso di cacciarlo. Tutto questo accadeva nella quarta edizione di Amici, poi alla sesta ... Leggi su kontrokultura Valerio Pino - ex di Amici "Flirt con onorevole del PD"/ "Due anni fa ho avuto..."

Enrico Papi : “Gli sguardi infuocati di Valerio Pino? Nessun problema” -

Valerio Pino : "ero innamorato di Enrico Papi"/ Il conduttore "poteva dirmelo prima.." (Di lunedì 13 aprile 2020)di, ilha confessato di essere stato con un onorevole del Partito Democratico due anni fa Torna a far parlare di sédiamatissimo dai fan.è salito alla ribalta delle cronache per certe confessioni che in passato hanno scatenato polemiche e critiche, ma anche adesso si tratta di qualcosa che scotta. Le sue confessionisu quello che accadeva all’interno della scuola di ”di Maria De Filippi” hanno fatto tremare. Ilnon ha mai nascosto la sua inclinazione omosessuale, tuttavia quando ha rivelato di aver fatto sesso nei camerini della scuola era stato cacciato. Egli stesso ha ammesso di essersi comportato male, e quindi ha anche ritenuto giusto che la trasmissione avesse deciso di cacciarlo. Tutto questo accadeva nella quarta edizione di, poi alla sesta ...

KontroKulturaa : Valerio Pino, ex ballerino di Amici, rivelazione choc “Sono andato a letto con un onorevole…” - - lasimona87 : @EnricoPapi2 Quando dico a me stessa che non mi piaci poi cosi' tanto, poi guardo i tuoi video e mi rendo conto che… - LukeRelative : @Ilrelon Io mi iscrissi a Twitter per vedere i nudes di Valerio Pino con l'uccello coperto da una buccia di banana. Tu? -