Usa, “Joe Biden denunciato per abusi sessuali da una sua ex collaboratrice” (Di lunedì 13 aprile 2020) Un’accusa di abusi sessuali rischia di compromettere la corsa alla Casa Bianca di Joe Biden. Diventato da pochi giorni ufficialmente il candidato dei Democratici alle prossime Presidenziali contro Donald Trump, dopo il ritiro di Bernie Sanders, Biden dovrà subito rispondere alle accuse mosse contro di lui da Tara Reade, sua ex aiutante negli anni 90, che già in passato aveva dichiarato di aver subito molestie dall’ex vicepresidente. Ma in un’intervista rilasciata al New York Times, la donna, che secondo quanto riporta Nbc News ha anche presentato una denuncia ufficiale alla polizia di Washington giovedì, parla di veri e propri abusi. L’anno scorso, Reade aveva dichiarato che il suo ex capo le aveva toccato in modo inappropriato collo e capelli, ma in questa nuova intervista sostiene che nella primavera del 1993, quando lavorava come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 aprile 2020) Un’accusa dirischia di compromettere la corsa alla Casa Bianca di Joe. Diventato da pochi giorni ufficialmente il candidato dei Democratici alle prossime Presidenziali contro Donald Trump, dopo il ritiro di Bernie Sanders,dovrà subito rispondere alle accuse mosse contro di lui da Tara Reade, sua ex aiutante negli anni 90, che già in passato aveva dichiarato di aver subito molestie dall’ex vicepresidente. Ma in un’intervista rilasciata al New York Times, la donna, che secondo quanto riporta Nbc News ha anche presentato una denuncia ufficiale alla polizia di Washington giovedì, parla di veri e propri. L’anno scorso, Reade aveva dichiarato che il suo ex capo le aveva toccato in modo inappropriato collo e capelli, ma in questa nuova intervista sostiene che nella primavera del 1993, quando lavorava come ...

