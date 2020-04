Tempesta d’Amore anticipazioni 13 Aprile 2020

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 13 aprile 2020)d’Amore Lunedì 13– Christoph vs Annabelle: Christoph scopre deluso che sua figlia sta cercando in tutti i modi di manipolare il dottor Borg con lo scopo di ottenere quanto prima l’autorizzazione per poter uscire dalla clinica. Con questo atteggiamento è evidente che Annabelle non ha ancora capito la gravità della situazione. Christoph vuole passare alle maniere forti in modo che la giovane realizzi finalmente che cosa sta rischiando. Forse Annabelle credeva che con l’aiuto di suo padre le cose sarebbero andate diversamente, ma Christoph non ha mai dimenticato chi ha cercato di ucciderlo. Segue un confronto con Linda che gli rivelerà alcuni aspetti del passato che aveva rimosso. Quale sarà allora la prossima mossa del Saalfeld? L'articolod’Amore13sembra essere il ...