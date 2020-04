Si ubriaca | litiga con la moglie e la picchia con il manico di un’ascia | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAltavilla Irpina (Av) – Ancora un episodio di violenza consumatasi tra le mura domestiche. È accaduto il giorno di Pasqua ad Altavilla Irpina dove i Carabinieri della locale Stazione, unitamente a quelli della Stazione di Chianche, hanno tratto in arresto un 50enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di Maltrattamenti in famiglia. All’alba di ieri, a seguito di una segnalazione giunta al 112, veniva disposto in tempo reale l’invio di una pattuglia. Qualche minuto e i Carabinieri (già di perlustrazione in quell’area, nell’ambito dei servizi disposti per verificare l’attuazione delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus) giungono all’abitazione indicata: entrati in casa, si sono trovati ...