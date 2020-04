Roberta Morise e Ramazzotti | conoscente di Eros | “Voleva serenità”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 13 aprile 2020), parla undi lui: “Aveva bisogno di serenità” Questo è sicuramente il gossip della primavera. Difatti pare che in quest’ultimo periodo ci sia un flirt in atto tra la star de I Fatti Vostri,. Sarà vero? Intanto l’unica certezza è che i due stanno vivendo questo periodo di quarantena distanti l’una dall’altro. Lui vive a Roma, mentre lei a Milano. Tuttavia, in base a quanto riportato dal magazine TV Mia, i due pare siano quotidianamente in contatto tramite i social. In questo periodoè anche sembrato un pochino più sereno dopo la separazione da sua moglie. E un amico, in una recente dichiarazione riportata dal settimanale Tv Mia, ha confermato che il popolare attore finalmente vive in serenità dopo tante polemiche ...