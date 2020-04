“Momento difficile” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | primi scricchioli in quarantena

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 aprile 2020) Giorni difficili per. Lainfatti inizia a farsi sentire. La coppia, lontana da Milano, nuovo fronte dove si combatte l’epidemia da coronavirus, ha infatti ripiegato da settimane a Trento, nella tenuta di. Glii, bene precisare, non sono legati alla tenuta della coppia che sembra invece più unita che mai, eppure ci sono. La ragione? Più distarebbe iniziando a vivere male la lontananza dagli impegni lavorativi e la necessità di rimanere chiusa in casa. Ancora di più, visto che nel capoluogo lombardo ci sono i suoi fratelli, e soprattutto Belen, con la qualeè legatissima. In queste settimane non sono mancati i momenti condivisi da parte delladella propri quotidianità con il compagno, ma a quanto pare negli ultimi ...