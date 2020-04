Franco Locatelli: riapertura delle scuole a settembre (Di lunedì 13 aprile 2020) Si tornerà a scuola a maggio? Franco Locatelli, presidente Css, è netto: “Riaprirei scuole a settembre”. Lo ha dichiarato su Rai 2 domenica sera. “Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a Che tempo che fa su Rai2. “La decisione – ha precisato – spetta al governo”. Locatelli ha aggiunto che “il test di sieroprevalenza è fondamentale per acquisire informazioni su quale percentuale ha sviluppato anticorpi e su questo è in via definitiva la validazione dei test per scegliere quale applicare. Siamo a buon punto per selezionare il migliore”. Leggi su laprimapagina Chi è Franco Locatelli - il presidente del Consiglio Superiore di Sanità

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Franco Locatelli : “La Fase 2 dovrebbe avere carattere nazionale e non regionale”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Franco Locatelli invita alla prudenza per evitare la seconda ondata dei contagi (Di lunedì 13 aprile 2020) Si tornerà a scuola a maggio?, presidente Css, è netto: “Riaprirei”. Lo ha dichiarato su Rai 2 domenica sera. “Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre laal prossimo anno”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css),, intervenuto a Che tempo che fa su Rai2. “La decisione – ha precisato – spetta al governo”.ha aggiunto che “il test di sieroprevalenza è fondamentale per acquisire informazioni su quale percentuale ha sviluppato anticorpi e su questo è in via definitiva la validazione dei test per scegliere quale applicare. Siamo a buon punto per selezionare il migliore”.

stanzaselvaggia : La voce di Franco Locatelli mi fa sempre sentire come una che non arriverà viva alla fase 2. - Agenzia_Ansa : Secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, si potrebbe valutare di posporre la riap… - chetempochefa : Domani a #CTCF da @fabfazio: Abhijit Banerjee Esther Duflo @RobertoBurioni @EP_President @giorgio_gori… - PBattistig : RT @stanzaselvaggia: La voce di Franco Locatelli mi fa sempre sentire come una che non arriverà viva alla fase 2. - stelladiana7 : RT @stanzaselvaggia: La voce di Franco Locatelli mi fa sempre sentire come una che non arriverà viva alla fase 2. -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Locatelli Coronavirus, Locatelli (Consiglio superiore di Sanità): «Riaprirei le scuole a settembre» Il Messaggero Franco Locatelli: riapertura delle scuole a settembre

Si tornerà a scuola a maggio? Franco Locatelli, presidente Css, è netto: “Riaprirei scuole a settembre”. Lo ha dichiarato su Rai 2 domenica sera. “Personalmente penso che si possa fare una riflessione ...

Coronavirus, Locatelli: “Ritorno a scuola da rinviare a settembre”

Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a Che tempo che fa su Rai2 ha precisato che, nonostante si tratti di una decisione del govenro, il ritorno a scuola ...

Si tornerà a scuola a maggio? Franco Locatelli, presidente Css, è netto: “Riaprirei scuole a settembre”. Lo ha dichiarato su Rai 2 domenica sera. “Personalmente penso che si possa fare una riflessione ...Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a Che tempo che fa su Rai2 ha precisato che, nonostante si tratti di una decisione del govenro, il ritorno a scuola ...