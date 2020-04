Flavio Insinna fa un chiarimento a L’Eredità | “Prima volta…”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 13 aprile 2020) L’Eredità repliche,nell’anteprima della puntata di oggi: “Prima volta che stiamo insieme così” Anche per la giornata di Pasquetta, lunedì 13 aprile,ha voluto introdurre la puntata de L’Eredità attraverso un videomessaggio ai telespettatori. Così, pur trattandosi di una replica, perché come molti alti programmi il quiz ha dovuto interrompere le registrazioni a causa dell’emergenza coronavirus, il conduttore è riuscito ad arrivare in diretta, per così dire, nelle case degli italiani. Parla di una Pasquetta particolare, durante la quale non abbiamo potuto festeggiare molto, non siamo andati in giro e non abbiamo potuto stare insieme. Alloraha colto l’occasione per fare una ricerca, ha riaperto il vocabolario di latino e si è andato a cercare ...