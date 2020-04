Elisabetta Canalis sexy in intimo | le sue curve stregano il web | Sei illegale

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 13 aprile 2020) Anita Adriani La quarantenadi: l'ex Velina di Striscia la Notizia delizia i fan su Instagram con uno scatto sensuale che la ritrae in, sfoggiando un fisico longilineo ed eroticoè assolutamente divina nella mise da panterasu Instagram. I follower dell'ex Velina di Striscia la Notizia sono andati letteralmente in tilt ammirando gli scatti piccanti e le grazie sensuali della showgirl. A 41anni l'attrice sarda non conosce rivali quanto ad avvenenza e corpo scolpito da capogiro. Lascia col fiato sospeso l'ultimo scattopostato dalla mora soubrette su Instagram: in versione seminuda con indosso soltanto undecisamente osè riscalda l'atmosfera. L'ex fiamma di George Clooney, qualche ora fa, ha condiviso sui social un'immagine super erotica che la vede nella sua casa di Los Angeles in una mise ...