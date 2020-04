Coronavirus «vaccino pronto a settembre»: al via sperimentazione accelerata sull’uomo (Di lunedì 13 aprile 2020) 13 aprile 2020 – Coronavirus vaccino pronto? Notizie confortanti di pochi minuti fa. Italia e Gran Bretagna sono al lavoro per un rimedio anti Covid-19. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’ al via a fine aprile alla sperimentazione accelerata sull’uomo. A mettere a punto il vaccino l’azienda Advent-Irbm di Pomezia in collaborazione con lo Jenner Institute della Oxford University. Coronavirus «vaccino pronto a settembre»: al via sperimentazione accelerata sull’uomo A fine mese in Inghilterra cominceranno i primi test accelerati sull’uomo, su un campione di 550 volontari sani, del vaccino che, lo ripetiamo, è stato messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia con lo Jenner Institute della Oxford University. A darne l’annuncio l’amministratore delegato di Irbm, Piero Di Lorenzo, che dice di ... Leggi su urbanpost Coronavirus - vaccino : primi test sull’uomo a fine aprile – VIDEO

