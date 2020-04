Virus – Meno morti | contagiati e ricoverati Quarantena per migranti

Leggi su ladenuncia

(Di domenica 12 aprile 2020) 12 aprile – Calano gli incrementi giornalieri dei deceduti (oggi 431, mai così pochi dal 20 marzo: valore quasi dimezzato rispetto a due settimane fa – il 31 marzo erano 837); dei nuovi positivi (1.984, ieri erano 1.996); deinelle terapie intensive (3.343, valore in calo per il nono giorno consecutivo, ieri erano 3.381). In termini assoluti, il conteggio attesta il numero delle vittime a 19.899; i positivi attivi a 102.253; i guariti a 34.201 (solo oggi sono stati 1.667). Oltre 1 milione i tamponi effettuati. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli annuncia di aver firmato una Ordinanza per il controllo sanitario deiche dovessero giungere sulle coste italiane, seppure in regime di divieto di sbarchi ufficiali. Spiega: “Abbiamo individuato strutture e aree e navi per il ricovero deiin attesa del periodo di, al ...