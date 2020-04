Ultime Notizie Roma del 12-04-2020 ore 20:10 (Di domenica 12 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno che le hanno le vittime dopo quasi un mese il numero quotidiano torna ad essere inferiore alle 500 unità quelli comunicati in questa domenica di Pasqua Sono dati positivi tutto sommato calano i ricoverati gravi e meno gravi ma stabili dati dei guariti i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento di malati le persone attualmente positive pari a 1984 unità ieri erano stati 1996 Regno Unito il premier britannico Arizona è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato domenica scorsa per il coronavirus Johnson aveva ringraziato ieri in un messaggio lo staff sanitario ospedale di Londra per aver salvato la vita downing Street scrive non tornerà subito al lavoro proseguirà la convalescenza nella casa di campagna Ultime Notizie ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Non aprono le librerie in Campania

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Diminuiscono i ricoveri in Italia

In #Europa le vittime del #coronavirus sono 75.000. Il Vecchio Continente è il più colpito dalla #pandemia. Record di nuovi casi di #coronavirus in #Russia dall'inizio dell'epidemia. La Tass rende noto che sono stati segnalati nuovi casi.

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus, il bilancio dei contagi: 102.253 casi e 19.899 morti totali

I dati delle ultime 24 ore mostrano un ulteriore incremento del numero assoluto degli infetti con 102.253 casi in tutta Italia e 19.899 morti in totale, mentre le guarigioni complessive salgono a ...

Portaerei francese, 1.900 in quarantena

A bordo, secondo le ultime informazioni, lo stato di salute dei 50 contaminati non ha destato fin qui preoccupazione ma tutti i 1.700 della "Charles de Gaulle" saranno ora sottoposti a tampone ...

