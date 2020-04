Tennis | cancellata la Rogers Cup WTA di Montreal | si disputerà nel 2021

Leggi su oasport

(Di domenica 12 aprile 2020) Lo stillicidio di cancellazioni di eventi sportivi dovuto al coronavirus continua nella sua inesorabile progressione. Nelle ultime ore, infatti, è saltata anche l’edizione 2020 dellaCup del circuito WTA che si sarebbe dovuta disputare ain Canada. Il torneo Premier 5 femminile è stato infatti cancellato e rimandato al. Si sanno già le date, dato che lete saranno in campo dal 6 al 15 agosto nella località del Quebec. “All’inizio della crisi causata dall’epidemia di COVID-19 speravamo che la situazione si sarebbe risolta in tempo – le parole del direttore del torneo Eugene Lapierre riportate dal sito Ubi.com – ma era evidente che le possibilità di mandare in scena la manifestazione nelle date originarie si andava assottigliando con il passare delle settimane. La nostra priorità ...