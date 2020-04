Shailene Woodley rivela | sono stata in una relazione aperta

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 aprile 2020) L'attriceracconta della sua esperienza in unacondividendo il suo punto di vista sulle dinamiche di coppiasi è raccontata sulla sua vita sentimentale, dichiarando di aver vissuto unae di aver avuto gravi problemi di salute che hanno frenato la sua carriera.tempi strani, questi, anche per le celebrità, che come effetto del momento che stiamo vivendo sembra stiano condividendo in varie forme aspetti della loro sfera privata lasciandosi andare a confessioni personali., giovane interprete della serie tv Big Little Lies - Piccole grandi bugie, ha recentemente rilasciato un'intervista al New York Times per parlare del nuovo romantic drama Endings, Beginnings, condividendo però anche parte delle sue esperienze personali, ...