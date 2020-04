Scafati, carabinieri interrompono messa di Pasqua. Il parroco: “Non volevo violare la legge” (Di domenica 12 aprile 2020) "Sono profondamente spiaciuto, e pronto ovviamente ad assumermi le mie responsabilità". Don Giovanni De Riggi, parroco di Santa Maria Delle Vergini a Scafati, in provincia di Salerno, si è scusato per quanto avvenuto nella serata di sabato 11 aprile, quando decine di persone si sono radunate per la veglia di Pasqua nonostante le misure anti coronavirus. "Nessuna volontà di violare la legge, non era una celebrazione pubblica", ha affermato il sacerdote. Leggi su fanpage Scafati - decine di persone in chiesa per la messa di Pasqua - arrivano i carabinieri (Di domenica 12 aprile 2020) "Sono profondamente spiaciuto, e pronto ovviamente ad assumermi le mie responsabilità". Don Giovanni De Riggi,di Santa Maria Delle Vergini a, in provincia di Salerno, si è scusato per quanto avvenuto nella serata di sabato 11 aprile, quando decine di persone si sono radunate per la veglia dinonostante le misure anti coronavirus. "Nessuna volontà dila legge, non era una celebrazione pubblica", ha affermato il sacerdote.

BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Scafati (Salerno), assembramento in Chiesa: i carabinieri interrompono veglia pasquale - BlitzQuotidiano : Scafati (Salerno), assembramento in Chiesa: i carabinieri interrompono veglia pasquale - gioggsan : Nella notte i carabinieri hanno trovato 30 fedeli in preghiera nella chiesa di Santa Maria delle Vergini, nella pia… - tvoggi : SCAFATI, I CARABINIERI INTERROMPONO UNA VEGLIA PASQUALE Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri di Scafat… - occhio_notizie : Sono intervenuti i carabinieri -