Pasqua | il messaggio di papa Francesco | “Aiutare i cittadini e favorire la ripresa delle

(Di domenica 12 aprile 2020) Ildiin tempo di Coronavirus di: "Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ad adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei, fornendo mezzi e strumenti necessari per consentire a tutti di condurre una vita dignitosa elaconsuete attività quotidiane".

poliziadistato : ??#covid19 #FakeNews Attenzione a messaggio “Vinci un uovo di Pasqua Gran Ferrero” o “Guarda! Ferrero regala uova Fe… - DPCgov : Amore, speranza e rinnovamento. È questo il messaggio profondo della #Pasqua. Un augurio speciale a chi oggi, e non… - c_appendino : Sarà una Pasqua un po' diversa dal solito. Questo è il mio messaggio di auguri, a voi e alle vostre famiglie. Buon… - POISSENOT : RT @RaiUno: Il messaggio di Papa Francesco durante la Santa Messa di Pasqua ora in onda su #Rai1 e su @RaiPlay - GermaniaItalia : Il Pres. Fed. #Steinmeier nel suo messaggio di #Pasqua: “La pandemia ci dimostra che siamo vulnerabili. Forse per t… -

«Non potendo esprimere la gioia della Pasqua nelle modalità consuete, riteniamo però che non sia giusto privare ... Oggi è arrivato, anche in una realtà di grande disperazione e sofferenza, un ...Anche Sergio Mattarella passerà il giorno di Pasqua da solo, senza la compagnia di figli e nipoti ... Il rammarico per la rottura del dialogo C'è poco di politico nel messaggio del Capo dello Stato, ...