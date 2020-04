Paola Di Benedetto dedica parole speciali ad Adriana Volpe | “Per me sei stata l’aria | mi

GrandeFratello : ????????? PAOLA DI BENEDETTO VINCE LA QUARTA EDIZIONE DI #GFVIP! ?? ?? - trash_italiano : Comunque Paola Di Benedetto se la merita la vittoria. #GFVIP - trash_italiano : Paola Di Benedetto dona tutto il montepremi ?? #GFVIP - scemochileggeah : RT @magicawaitsforu: Buon pomeriggio solo alla bellezza di Paola Di Benedetto circondata da una miriade di fiori ?? #gfvip - louiscyfere : Paola Di Benedetto, la vittoria al GF Vip: il dettaglio portafortuna -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Benedetto

Con la fine del Grande Fratello Vip terminano in Mediaset i programmi di intrattenimento inediti, quelli che sono rimasti (Tu Si Que Vales, Ciao Darwin e Scherzi A Parte) sono tutti in replica. Alfons ...Parla Sossio Aruta, terzo classificato al Grande Fratello Vip 2020. Come mai non ha vinto? "Paola Di Benedetto è la fidanzata di un cantante molto famoso (Fede, ndr) che ha molti followers, quindi ...