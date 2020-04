MotoGP, GP Austria virtuale 2020: Valentino Rossi, Marquez, Vinales e Quartararo le vedette sul circuito del Red Bull Ring (Di domenica 12 aprile 2020) Un modo per allentare la morsa della paura e della tensione, un modo per non sentire troppo la nostalgia. Il Mondiale 2020 di MotoGP è fermo e il Covid-19 si è preso le luci della ribalta. Il conteggio dei malati e purtroppo delle vittime è ormai entrato a far parte del nostro viver quotidiano e le immagini di qualunque cosa voglia dire competere nello sport sono decisamente sbiadite. Oggi, nella domenica di Pasqua (ore 15.00), si vorrà regalare spettacolo e anche un minimo di svago. Assisteremo infatti al secondo round del Virtual Race di eSport riservato alla classe MotoGP. Sul circuito (virtuale) Austriaco del Red Bull Ring vi sarà un vero e proprio parterre de rois: Valentino Rossi, i fratelli Marc e Alex Marquez, Maverick Viñales, Michele Pirro, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Danilo Petrucci, Takaaki Nakagami e Tito Rabat. La top ... Leggi su oasport MotoGP in tv oggi - GP Austria virtuale : orario - programma - tv - streaming Sky e Youtube

Dall'Austria: "Possibile GP allo Spielberg a porte chiuse"

Dall'Austria, in attesa di evoluzioni della situazione sanitaria in Europa, arriva una possibile apertura al riguardo, visto che il vice cancelliere austriaco e ministro dello sport, Werner Kogler, ...

