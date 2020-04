Meteo FIRENZE | CALDO e SOLE per Pasqua | poi temporanea variabilità

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 12 aprile 2020) Ilsusarà all'insegna dele delper la domenica di, cone temperature ben oltre la norma. La nuvolosità aumenterà per Pasquetta, con possibilità di qualche locale pioggia nella notte tra il lunedì e il martedì. Domenica 12: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Lunedì 13: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 27 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Martedì 14: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 11°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in ...