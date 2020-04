Lombardia, 59.052 contagi e 10.621 morti per Coronavirus: “Calano decessi e ricoveri” (Di domenica 12 aprile 2020) Salgono a 59.052 le persone contagiate da Coronavirus in Lombardia. Gli ultimi dati sono stati diffusi dalla Regione oggi, domenica 12 aprile e giorno di Pasqua. Diminuiscono le persone ricoverate in ospedale che sono 11.969 così come quelle in terapia intensiva sono 1.176. Aumenta invece il numero dei morti: sono 10.621 in totale, 110 in un giorno. Preoccupa Milano che cresce ancora raggiungendo i 13.680 in tutta la provincia. Leggi su fanpage (Di domenica 12 aprile 2020) Salgono a 59.052 le personeate dain. Gli ultimi dati sono stati diffusi dalla Regione oggi, domenica 12 aprile e giorno di Pasqua. Diminuiscono le persone ricoverate in ospedale che sono 11.969 così come quelle in terapia intensiva sono 1.176. Aumenta invece il numero dei: sono 10.621 in totale, 110 in un giorno. Preoccupa Milano che cresce ancora raggiungendo i 13.680 in tutta la provincia.

