Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 13 aprile 2020: il dramma di Riccardo (Di domenica 12 aprile 2020) Colpo di scena nella soap Il Paradiso delle Signore. Riccardo, appresa la gravidanza di Ludovica, è disposto ad assumersi le sue responsabilità, ma non intende sposare la ragazza. Quest’ultima, però, non è d’accordo…al Paradiso, intanto, arriva Franco, il marito di Paola, mentre Agnese e Gabriella tornano a lavorare insieme, studiando una nuova linea di bikini ed accessori ispirati al primo uomo nello spazio. Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 13 aprile 2020: Ludovica non cede Riccardo ha saputo della gravidanza di Ludovica, ed è pronto ad assumersi le proprie responsabilità: riconoscerà il bambino, ma non ha nessuna intenzione di sposare la Brancia. Lei allora, dopo aver finto di non pretendere nulla, si dichiara nettamente contraria: non intende fargli riconoscere il bambino senza il matrimonio. Per il ... Leggi su pianetadonne.blog Il Paradiso delle signore 4 - anticipazioni 13 aprile 2020 : Riccardo e Ludovica alla ricerca di un compromesso

Il Paradiso delle signore : anticipazioni dal 13 al 17 aprile

