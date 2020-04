Gianluca Vialli e la lotta conto il tumore: “Gli esami non danno segni di malattia. Sono felice ma lo dico sottovoce” (Di domenica 12 aprile 2020) “A dicembre ho concluso diciassette mesi di chemioterapia, un ciclo di otto mesi e un altro di nove. È stata dura, anche per uno tosto come me. Dura, dal punto di vista fisico e mentale. Gli esami non hanno evidenziato segni di malattia. Sono felice, anche se lo dico sottovoce“. A parlare così è Gianluca Vialli che in una lunga intervista a Repubblica ha raccontato della sua lotta contro il tumore al pancreas e di come, oggi, inizi a a vedere la ripresa. “Significa vedersi di nuovo bene allo specchio, guardare i peli che ricrescono, non doversi più disegnare le sopracciglia con la matita. In questo momento, può sembrare strano ma mi sento quasi fortunato rispetto a tanta gente“. Un temperamento tosto, Vialli. Uno che non s’arrende facilmente. E che ha le idee chiare, espresse con un messaggio che in questo momento dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano Gianluca Vialli sta vincendo contro il cancro : “Gli esami non danno segni di malattia - sono felice”

