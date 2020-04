Domenica In, Mara Venier non riesce a smettere di piangere: “Penso che tutti i nonni mi possano capire” (Di domenica 12 aprile 2020) Una puntata pasquale iniziata con la commozione di Mara Venier. Domenica In, in onda su RaiUno con l’obiettivo di tenere compagnia al pubblico che oggi sta passando una Pasqua in isolamento, ha avuto inizio con una “nonna commossa”. Non ha potuto fare a meno di piangere, Mara, quando ha visto il videomessaggio del nipotino Claudio che insieme ad altri bambini le augurava ‘Buona Pasqua’. Il piccolo è figlio di Paolo Capponi che Mara ha avuto dalla relazione con Pier Paolo Capponi. Un rapporto non sempre idilliaco nel quale è tornato il sereno proprio grazie alla nascita del nipote. “Io penso che in questo momento tutte le nonne e tutti i nonni d’Italia mi possono capire“, ha detto Mara tra le lacrime. L'articolo Domenica In, Mara Venier non riesce a smettere di piangere: “Penso che tutti i nonni mi possano capire” ... Leggi su ilfattoquotidiano Mara Venier in lacrime a Domenica In : un abbraccio per tutti - soprattutto per le famiglie che soffrono per la perdita di un loro caro

