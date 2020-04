Dino Campana | il poeta che non voleva essere maledetto

Leggi su panorama

(Di domenica 12 aprile 2020) Altro che hippy e facile ribelle. Lo stereotipo di questo grande artista ne ha nascosto a lungo la vera personalità: colto, alla costante ricerca di un'energia delle origini.Tanto vale affrontarla subito, la bestia. Raggiungiamoa Livorno, nel maggio 1916. Ha giorni difficili alle spalle, qualche vagabondaggio rabbioso a Firenze, le condizioni psichiche che peggiorano, quelle fisiche che seguono a ruota.arriva sul mare con la sua valigia di vimini, ovale, che sembra più un cestone. Vuole star tranquillo, guardare le onde che tanto influiscono pure sulle sue composizioni, respirare un poco di Natura per togliersi dal naso i miasmi del mondo culturale che lo attrae e insieme lo respinge. Ma la Fortuna non è dalla sua. Tra il 31 maggio e il 20 giugno gli arresti si susseguono, sempre per lo stesso motivo: chi lo vede lo sospetta di«una ...